No, questo fotogramma non testimonia una finta vaccinazione contro la Covid-19 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 4 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una persona in camice e guanti blu mentre posiziona una siringa sulla parte superiore del braccio di una donna che indossa un camice. In basso a destra è possibile vedere il logo di Studio Aperto, programma di informazione trasmesso su Italia Uno. La foto è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post: «Ma si può fare u vaccinu cu tutta a cammisa?» (cioè, si può fare un vaccino con la camicia ancora addosso?). Secondo l’autore del post, quindi, l’immagine mostrerebbe una finta vaccinazione perché la spalla della persona che viene vaccinata è coperta dai vestiti e non nuda. questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come hanno verificato i colleghi di FakeNews.pl, la foto oggetto ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 4 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una persona in camice e guanti blu mentre posiziona una siringa sulla parte superiore del braccio di una donna che indossa un camice. In basso a destra è possibile vedere il logo di Studio Aperto, programma di informazione trasmesso su Italia Uno. La foto è accompagnata datesto, scritto da chi ha pubblicato il post: «Ma si può fare u vaccinu cu tutta a cammisa?» (cioè, si può fare un vaccino con la camicia ancora addosso?). Secondo l’autore del post, quindi, l’immagine mostrerebbe unaperché la spalla della persona che viene vaccinata è coperta dai vestiti e non nuda.contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come hanno verificato i colleghi di FakeNews.pl, la foto oggetto ...

MauritoBC : @Peppe3112 Mi viene in mente il 104 gobbo che ieri postava il fotogramma di Brahim sul rigore, dicendo, falsamente,… - OssiaLaura : @silviadolphin Questo tipo di serie ormai non le guardo più, al primo fotogramma so già chi è il colpevole, al seco… - Qrobireds : @gnomagno @FidelisQanon @EBurreddu Infatti, ho cercato se trovavo altro materiale, ma è l'ultimo fotogramma. Se poi… - totofaz : Azione del goal della Roma (tiro centrale inoffensivo che diventa goal per via della decisione ma ok) Siamo in ripi… - Isacco_Comneno : 100 euro per chi riconosce il film da questo fotogramma. -

Ultime Notizie dalla rete : questo fotogramma Lazio, Avv. Mignogna: “Un regalo per i 121 anni: ecco la perizia sui colori del primo stemma sociale!” LazioPress.it Lazio, Avv. Mignogna: «Un regalo per i 121 anni: ecco la perizia sui colori del primo stemma sociale!»

Lazio, Avv. Mignogna: «Un regalo per i 121 anni: ecco la perizia sui colori del primo stemma sociale!» Oggi la Società Sportiva Lazio compie 121 anni, e ...

Mercedes CLA, prima immagine in rete!

Ed ecco che alla fine arrivò nelle larghe maglie della rete anche la prima immagine della Mercedes CLA. Cari lettori dovete sapere che stiamo parlando della nuova coupé a quattro porte di segmento D P ...

Lazio, Avv. Mignogna: «Un regalo per i 121 anni: ecco la perizia sui colori del primo stemma sociale!» Oggi la Società Sportiva Lazio compie 121 anni, e ...Ed ecco che alla fine arrivò nelle larghe maglie della rete anche la prima immagine della Mercedes CLA. Cari lettori dovete sapere che stiamo parlando della nuova coupé a quattro porte di segmento D P ...