No, il Papa non è stato arrestato per «traffico di bambini e frode» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 10 gennaio 2021 il sito web OggiNotizie.info – contenente numerosi articoli di disinformazione a tema vaccini ed elezioni presidenziali americane – ha pubblicato un articolo dal titolo «BLACKOUT VATICANO: Papa arrestato con 80 capi d’accusa per traffico di bambini, frode?». Nel corpo dell’articolo si legge che «Papa Francesco alias Jorge Mario Bergoglio» sarebbe stato arrestato sabato 9 gennaio con «80 capi d’accusa tra cui possesso di pornografia infantile, traffico di esseri umani, incesto, possesso di strumenti per la droga e frode criminale». Secondo l’autore dell’articolo, l’arresto sarebbe stato ordinato dalla «Procura della Repubblica italiana» e sarebbe stato effettuato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 10 gennaio 2021 il sito web OggiNotizie.info – contenente numerosi articoli di disinformazione a tema vaccini ed elezioni presidenziali americane – ha pubblicato un articolo dal titolo «BLACKOUT VATICANO:arrecon 80 capi d’accusa perdi?». Nel corpo dell’articolo si legge che «Francesco alias Jorge Mario Bergoglio» sarebbearresabato 9 gennaio con «80 capi d’accusa tra cui possesso di pornografia infantile,di esseri umani, incesto, possesso di strumenti per la droga ecriminale». Secondo l’autore dell’articolo, l’arresto sarebbeordinato dalla «Procura della Repubblica italiana» e sarebbeeffettuato ...

