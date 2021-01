Nio ET7 - La berlina elettrica con batterie allo stato solido

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La cinese Nio ha presentato la ET7, unache sfrutta soluzioni tecniche di alto livello pensate per contrastare la leadership della Tesla. La vettura, svelata all'evento online Nio Day, sarà inizialmente proposta solo in Cina a partire da 448.000 renminbi, incentivi esclusi (circa 56.800 euro al cambio attuale). Il prezzo comprende l'accesso al servizio BaaS, il quale consiste nella sostituzione degli accumulatori presso i circa 500 centri attrezzati sul territorio cinese come alternativa alla ricarica tradizionale. La prime consegne dovrebbero essere avviate all'inizio del 2022, mentre non sono ancora noti i piani di espansione del marchio verso altri mercati. Fino a 1.000 km di autonomia. Sotto un design minimalista e piuttosto concreto sia all'esterno che all'interno si nasconde un powertrain con doppio motore da 653 CV e 850 Nm, ...