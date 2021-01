Nicole Kidman e Javier Bardem star del nuovo film di Aaron Sorkin, Being the Ricardos (Di martedì 12 gennaio 2021) Aaron Sorkin tornerà alla regia con Being the Ricardos e i protagonisti del film potrebbero essere Nicole Kidman e Javer Bardem. Nicole Kidman e Javier Bardem potrebbero essere i protagonisti di Being the Ricardos, il nuovo film diretto da Aaron Sorkin, in cui dovrebbero avere il ruolo di Lucille Ball e Desi Arnaz. Il lungometraggio sarà scritto dal filmmaker e verrà prodotto da Amazon Studios ed Escape Artists. Il film Being the Ricardos racconterà quanto accaduto durante una settimana di produzione sul set della serie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)tornerà alla regia conthee i protagonisti delpotrebbero esseree Javerpotrebbero essere i protagonisti dithe, ildiretto da, in cui dovrebbero avere il ruolo di Lucille Ball e Desi Arnaz. Il lungometraggio sarà scritto dalmaker e verrà prodotto da Amazon Studios ed Escape Artists. Iltheracconterà quanto accaduto durante una settimana di produzione sul set della serie ...

