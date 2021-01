Netflix cancella delle Serie Tv: 3 di queste ci mancheranno da morire (Di lunedì 11 gennaio 2021) Netflix ha annunciato la cancellazione di alcune Serie tv. Alcuni titoli presenti nella lista hanno spezzato il cuore dei fan più affezionati. Ogni anno gli abbonati di Netflix si ritrovano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021)ha annunciato lazione di alcunetv. Alcuni titoli presenti nella lista hanno spezzato il cuore dei fan più affezionati. Ogni anno gli abbonati disi ritrovano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

grandemysmiles : netflix continua a mandare avanti certe cagate ma cancella serie così importanti come the society? - angelxonfire : la prima stagione esiste in funzione di una seconda e netflix la cancella..... - barbonciino : che carina spinning out la sto vedendo perché netflix cancella tutto fai cagare - agatarhs : aiut mh...awae, the umbrella academy e sherlock, sono le mie prefe peccato che netflix mi cancella sherlock ndbdbdbd - moorea___ : Uffa, mi mancano solo due puntate??perché quando una serie è bella, Netflix la cancella??? -