Nelle Marche i morti per il Covid oggi sono 12. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 1723 /La mappa del virus in tempo reale (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - I morti per il Covid oggi Nelle Marche sono 12 (nove uomini e tre donne tutti con patologie pregresse): le vittime nella nostra regione dall'inizio della pandemia sono 1723. Tre dei nove ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - Iper il12 (nove uomini e tre donne tutti con patologie pregresse): lenella nostra regione. Tre dei nove ...

BreakingItalyNe : [UPDATE 2/2] 30 in Friuli Venezia Giulia <----- 29 in Toscana 26 in Puglia 19 in Piemonte 13 nelle Marche 8 in L… - viverepesaro : Coronavirus, 12 decessi nelle Marche: due vittime a Vallefoglia - impaziente0 : RT @emme_di: A proposito del fallimento della #Svezia, queste sono le TI nella contea di #Stoccolma. 80, una in meno che nelle Marche. Con… - emme_di : A proposito del fallimento della #Svezia, queste sono le TI nella contea di #Stoccolma. 80, una in meno che nelle M… - PicenoTime : Emergenza #Coronavirus. Nelle Marche sono attualmente 14.264 le persone in isolamento domiciliare (9.754 asintomati… -