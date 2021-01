Nell’anno del Covid crolla il gettito da lotta all’evasione | tra gennaio e novembre -32% Governo studia scaglionamento delle cartelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Come previsto nella Nota di aggiornamento al Def, l’anno della pandemia ha fatto segnare un record negativo nel recupero dell’evasione fiscale. Stando ai dati del ministero dell’Economia, tra2020 ilda attività di accertamento e controllo èto a 7,446 miliardi di euro: 3,435 miliardi in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, con un calo del 31,6%. E’ l’effetto della sospensione dei termini di versamento decisa con il decreto Cura Italia e poi prorogata visto che l’emergenzanon è ancora finita. Stando alla Nadef il 2020 si chiuderà con un recupero di soli 8,8 miliardi, 6,8 in meno rispetto al 2019. Ora, dopo che l’1è ripartito l’invio diesattoriali e altri atti di accertamento per un totale di 50 ...