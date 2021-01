Nel mondo esistono località covid free, anche l’Italia ne può vantare due (Di lunedì 11 gennaio 2021) esistono dei luoghi nel mondo che sono covid free, e se l’Oceano Pacifico è troppo lontano ecco che anche l’Italia ha delle zone bianche La scoperta sensazionale è che anche in Italia esistono dei piccoli paradisi tropicali, isolati dall’influenza del mondo. Mentre ogni giorno si cerca di capire cosa si può fare e cosa non si può fare, se i negozi sono aperti oppure se sono chiusi e se bar e ristoranti sono aperti, ci sono due luoghi in Italia dove il covid 19 non c’è. Ma nemmeno un caso, nulla. Possiamo quindi definirli: “covid 19 free”. Infatti da circa un anno a questa parte, questi due luoghi non hanno avuto nemmeno un caso positivo: parliamo di ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021)dei luoghi nelche sono, e se l’Oceano Pacifico è troppo lontano ecco cheha delle zone biLa scoperta sensazionale è chein Italiadei piccoli paradisi tropicali, isolati dall’influenza del. Mentre ogni giorno si cerca di capire cosa si può fare e cosa non si può fare, se i negozi sono aperti oppure se sono chiusi e se bar e ristoranti sono aperti, ci sono due luoghi in Italia dove il19 non c’è. Ma nemmeno un caso, nulla. Possiamo quindi definirli: “19”. Infatti da circa un anno a questa parte, questi due luoghi non hanno avuto nemmeno un caso positivo: parliamo di ...

AndreaOrlandosp : L’Italia è all’ottavo posto per la percentuale di vaccinazioni nel mondo, al primo nell’Unione. Non è un campionato… - g_brescia : Questa è l'informazione che viene data da alcuni giornali come @Libero_official. Si tratta di un articolo di qualch… - SkyTG24 : La #Francia sta fronteggiando un'influenza #aviaria altamente patogena di tipo H5N8, che ha già obbligato le autori… - PMinkias : #rosmello #Mediaset #GFVIP ancora non mi capacito come mai la vostra emittente non prevede provvedimenti nei confro… - Moto_it : La passione per i #motori si trasforma in un vero e proprio #videogame grazie alla #collaborazione con #MadCow… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel mondo Coronavirus nel mondo: superata quota 90 milioni di casi. In Giappone nuova variante del virus la Repubblica Tirocini formativi e curriculari, convenzione Ateneo di Perugia e Sindacati

Tirocini formativi e curriculari, convenzione Ateneo di Perugia e Sindacati Firmate questa mattina, dal Magnifico Rettore dell’Università ...

Che cos’è Clubhouse, il prossimo fenomeno dei social network

Avete già sentito parlare di Spaces? È la nuova funzione lanciata da Twitter – ancora in fase sperimentale – che permette di creare stanze virtuali in cui chiacchierare a voce con altri utenti. Ciò ch ...

Tirocini formativi e curriculari, convenzione Ateneo di Perugia e Sindacati Firmate questa mattina, dal Magnifico Rettore dell’Università ...Avete già sentito parlare di Spaces? È la nuova funzione lanciata da Twitter – ancora in fase sperimentale – che permette di creare stanze virtuali in cui chiacchierare a voce con altri utenti. Ciò ch ...