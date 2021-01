NBA 2020-2021: i Lakers superano facilmente Houston, Brooklyn cade contro OKC (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono sette i match che si sono tenuti in NBA a cavallo tra ieri e oggi. Ad aprire le danze è stato il successo esterno degli Utah Jazz, per 96-86, sul campo dei Detroit Pistons. Decisivi per il successo del sodalizio di Salt Lake City, sono stati i 28 punti di Donovan Mitchell e i 22 di Mike Conley. I Los Angeles Clippers, dopo un incontro di tiratissimo, si sono imposti, per 127-130, contro i Chicago Bulls. I californiani hanno avuto bisogno di 35 punti di Kawhi Leonard e 28 di Paul George per superare il team dell’Illinois che ha trovato ben 45 punti dalla sua stella Zach LaVine. Cadono in casa i Brooklyn Nets, i quale vengono sconfitti 129-116 dagli Oklahoma City Thunder. Non bastano i 36 punti e 11 rimbalzi del grande ex Kevin Durant ai newyorchesi, i quali devono fare i conti con uno Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti, un Al ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono sette i match che si sono tenuti in NBA a cavallo tra ieri e oggi. Ad aprire le danze è stato il successo esterno degli Utah Jazz, per 96-86, sul campo dei Detroit Pistons. Decisivi per il successo del sodalizio di Salt Lake City, sono stati i 28 punti di Donovan Mitchell e i 22 di Mike Conley. I Los Angeles Clippers, dopo un indi tiratissimo, si sono imposti, per 127-130,i Chicago Bulls. I californiani hanno avuto bisogno di 35 punti di Kawhi Leonard e 28 di Paul George per superare il team dell’Illinois che ha trovato ben 45 punti dalla sua stella Zach LaVine. Cadono in casa iNets, i quale vengono sconfitti 129-116 dagli Oklahoma City Thunder. Non bastano i 36 punti e 11 rimbalzi del grande ex Kevin Durant ai newyorchesi, i quali devono fare i conti con uno Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti, un Al ...

