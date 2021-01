Naughty Dog: lo studio è al lavoro su un nuovo gioco? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stando ad alcune indiscrezioni, Naughty Dog potrebbe essere al lavoro su di un nuovo gioco non ancora annunciato, che vedrà la luce su PlayStation 5 Secondo un report di Twisted Voxel, Naughty Dog potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato. La software house californiana è sicuramente uno dei punti di forza della lineup di Sony e sarà fondamentale per spingere le vendite di PlayStation 5 nel corso degli anni a venire, com’è ovvio. Il nuovo gioco di Naughty Dog potrebbe essere un sequel o una nuova IP Il report di Twisted Voxel suggerisce che il nuovo gioco di Naughty Dog è già in lavorazione. La testata, infatti, mette in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stando ad alcune indiscrezioni,Dog potrebbe essere alsu di unnon ancora annunciato, che vedrà la luce su PlayStation 5 Secondo un report di Twisted Voxel,Dog potrebbe essere alsu unnon ancora annunciato. La software house californiana è sicuramente uno dei punti di forza della lineup di Sony e sarà fondamentale per spingere le vendite di PlayStation 5 nel corso degli anni a venire, com’è ovvio. IldiDog potrebbe essere un sequel o una nuova IP Il report di Twisted Voxel suggerisce che ildiDog è già in lavorazione. La testata, infatti, mette in ...

