Napoli, una decina di cani randagi trasformano i giardini di piazza Vittorio nella loro “residenza” – Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una decina di cani di taglia media e grande, senza padrone, ha fatto dei giardini di piazza Vittoria, sul lungomare di Napoli, la propria “residenza”. Complice il lockdown, a partire da marzo, gli animali, prima frequentatori saltuari dei giardini – secondo il racconto dei residenti – sono diventati sempre più stanziali e non accennano a voler andar via. Per ora, secondo gli abitanti della zona, non si sono registrati problemi sanitari o di ordine pubblico, ma i timori per la loro permanenza nella piazza rimangono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Unadidi taglia media e grande, senza padrone, ha fatto deidiVittoria, sul lungomare di, la propria “”. Complice il lockdown, a partire da marzo, gli animali, prima frequentatori saltuari dei– secondo il racconto dei residenti – sono diventati sempre più stanziali e non accennano a voler andar via. Per ora, secondo gli abitanti della zona, non si sono registrati problemi sanitari o di ordine pubblico, ma i timori per lapermanenzarimangono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

