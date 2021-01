Napoli | stesa nel quartiere Stella | rinvenuti 40 bossoli scacciacani

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Colpi d’arma da fuoco neldi. Dopo la mezzanotte, in via Gradini San Nicandro, uomini a bordo di scooter hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco. I primi rilievi hanno rinvenuto duee due ogive deformate, il cui calibro è da decifrare, e 40. Nella zona vive un pregiudicato di 24 anni. I carabinieri indagano per capire se fosse lui il destinatario del “messaggio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.