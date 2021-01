Napoli, ritorno in classe per gli scolari delle scuole di infanzia ed elementari (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ritorno a scuola per gli scolari dell’infanzia e delle prime e seconde elementari. Soddisfazione per i genitori che chiedevano da tempo la riapertura delle scuole: “Ritengo che i bambini così piccoli, che sono all’inizio e devono imparare a leggere e a scrivere abbiano bisogno di essere seguiti da vicino dall’insegnante – dice una madre all’esterno della scuola Vanvitelli, la cui dichiarazione è stata raccolta dall’Ansa – la dad deve essere un’alternativa di breve periodo soprattutto per loro“. Non tutti, però, sono d’accordo con la riapertura delle scuole. Tra i genitori, infatti, c’è chi ha manifestato più di un dubbio: “Avrei evitato se fosse stato possibile – ha detto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoa scuola per glidell’prime e seconde. Soddisfazione per i genitori che chiedevano da tempo la riapertura: “Ritengo che i bambini così piccoli, che sono all’inizio e devono imparare a leggere e a scrivere abbiano bisogno di essere seguiti da vicino dall’insegnante – dice una madre all’esterno della scuola Vanvitelli, la cui dichiarazione è stata raccolta dall’Ansa – la dad deve essere un’alternativa di breve periodo soprattutto per loro“. Non tutti, però, sono d’accordo con la riapertura. Tra i genitori, infatti, c’è chi ha manifestato più di un dubbio: “Avrei evitato se fosse stato possibile – ha detto ...

