Napoli, Osimhen ancora positivo al Coronavirus: il comunicato (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”. L’attaccante del Napoli salterà quindi sicuramente la gara di Coppa Italia di mercoledì, al San Paolo, contro l’Empoli. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor, ha dato come risultato esitoal Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”. L’attaccante delsalterà quindi sicuramente la gara di Coppa Italia di mercoledì, al San Paolo, contro l’Empoli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RealPiccinini : @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non e… - Quintomioo : RT @RealPiccinini: @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non essere… - tomasonidiego : RT @RealPiccinini: @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non essere… - NackaSkoglund89 : RT @RealPiccinini: @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non essere… - BullaInterista : RT @FcInterNewsit: Napoli, continua l'annus horribilis di Osimhen: è ancora positivo al Covid-19 -