Napoli | oggi nuovo tampone per Osimhen | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021)è una giornata decisiva per Victor. Se l’attaccante nigeriano risulterà negativo alpotrà tornare a lavorare in gruppo E’ in programma perunper Victor. L’attaccante delera risultato positivo lo scorso 1 gennaio al suo rientro dalla Nigeria. Se ildarà esito negativo, il giocatore tornerà regolarmente ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo di Gattuso è sempre quello di averlo a disposizione per la finale di Supercoppa del 20 gennaio. Leggi su Calcionews24.com