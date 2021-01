Napoli, il Comune proroga agevolazioni auto elettriche e ibride per sosta e Ztl (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “prorogate per tutto il 2021 le agevolazioni per la sosta su strisce blu e per l’accesso alle ztl cittadine alle auto elettriche ed ibride. Grande novità rispetto allo scorso anno: le agevolazioni sono estese anche alle auto non immatricolate a Napoli e nella provincia di Napoli”. Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Trasporti del Comune di Napoli Enrico Panini. Il Comune di Napoli, con delibera a firma del vicesindaco Panini, dell’assessore all’Ambiente Raffaele del Giudice e dell’assessore alla Mobilità sostenibile Alessandra Clemente, ha rinnovato fino al 31 dicembre 2021 le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “te per tutto il 2021 leper lasu strisce blu e per l’accesso alle ztl cittadine alleed. Grande novità rispetto allo scorso anno: lesono estese anche allenon immatricolate ae nella provincia di”. Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Trasporti deldiEnrico Panini. Ildi, con delibera a firma del vicesindaco Panini, dell’assessore all’Ambiente Raffaele del Giudice e dell’assessore alla Mobilità sostenibile Alessandra Clemente, ha rinnovato fino al 31 dicembre 2021 le ...

Rossoneri e granata, infatti, sarebbero vicini ad un accordo per il trasferimento di Meïté alla corte di Stefano Pioli. Calciomercato Milan: Simakan, si aspetta il sì dello Strasburgo. Calciomercato M ...

Dopo l'orto a chilometro zero per i suoi dipendenti, operazione «green» per il quartiere Vomero di Napoli su iniziativa dell'imprenditore Salvio Bruognolo che ha donato alla ...

Dopo l'orto a chilometro zero per i suoi dipendenti, operazione «green» per il quartiere Vomero di Napoli su iniziativa dell'imprenditore Salvio Bruognolo che ha donato alla ...