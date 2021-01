Napoli, i tifosi sui social: “Gattuso fino a fine stagione, poi prendiamo Gian Piero Gasperini” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria del Napoli all’ultimo minuto contro l’Udinese è stata un toccasana per la squadra e soprattutto per il mister Rino Gattuso il quale vedeva la sua panchina barcollare dopo le ultime e recenti prestazioni poco positive. Nonostante i tre punti, però, gli azzurri hanno rischiato troppo e anche ad Udine la squadra ha rischiato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria delall’ultimo minuto contro l’Udinese è stata un toccasana per la squadra e soprattutto per il mister Rinoil quale vedeva la sua panchina barcollare dopo le ultime e recenti prestazioni poco positive. Nonostante i tre punti, però, gli azzurri hanno rischiato troppo e anche ad Udine la squadra ha rischiato L'articolo

Napoli, i tifosi sui social: “Gattuso fino a fine stagione, poi prendiamo Gian Piero Gasperini”

Nonostante i rapporti non molto buoni con il tecnico, i tifosi partenopei gli riconoscono grandi meriti e lo vorrebbero sulla panchina partenopea.

