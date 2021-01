Napoli | caserma della Polizia lasciata nel degrado | “Non è concepibile” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “LadiIovino vige uno stato diche non fa onore a servitori dello Stato quali noi siamo. Le carenze strutturali ed igieniche diffuse possono mettere a repentaglio la sicurezza delle donne e degli uomini in divisa che hanno sede lavorativa in quella, circa 200 operatori. Stiamo scrivendo in queste ore anche ai Vigili del Fuoco, all’ASL di Competenza ed al Sindaco De Magistris affinché la questione sia finalmente affrontata.Non siamo più disposti a sentirci dire che bisogna far prevalere il senso di responsabilità, dietro il quale spesso si celano poi problemi non risolti. Il nostro “senso di responsabilità”, su questi temi, è terminato“. È quanto fa sapere in una nota Roberto Massimo, Segretario Generale di...