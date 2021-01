Napoli, avvocato si infiltra nella fila per il vaccino: cacciato dal DG dell’Asl Napoli 1 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano le dure critiche per l’organizzazione della campagna vaccinale alla Mostra d’Oltremare. Oltre alle già note file, si aggiunge un elemento ulteriore di polemica: molte persone non destinatarie del vaccino hanno cercato di intrufolarsi alla Mostra d’Oltremare. Tra questi ci sarebbe un noto avvocato amministrativista riconosciuto dal Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. “Mi ha dato tre risposte fasulle – ha detto Verdoliva al Mattino -, prima che gli dicessi che l’avevo riconosciuto. Poi, hanno visto tutti come l’ho cacciato: così qualcuno si rende conto che non deve venire a farmi fesso“. Non solo malafede comunque, alcuni dei presenti erano personale di cliniche private e case di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano le dure critiche per l’organizzazione della campagna vaccinale alla Mostra d’Oltremare. Oltre alle già note file, si aggiunge un elemento ulteriore di polemica: molte persone non destinatarie delhanno cercato di intrufolarsi alla Mostra d’Oltremare. Tra questi ci sarebbe un notoamministrativista riconosciuto dal Direttore Generale1 Centro Ciro Verdoliva. “Mi ha dato tre risposte fasulle – ha detto Verdoliva al Mattino -, prima che gli dicessi che l’avevo riconosciuto. Poi, hanno visto tutti come l’ho: così qualcuno si rende conto che non deve venire a farmi fesso“. Non solo malafede comunque, alcuni dei presenti erano personale di cliniche private e case di ...

I giudici del Tar hanno sospeso l’ordine di demolizione del manufatto di via Firenze, a Pomigliano d’Arco, finito sotto i riflettori proprio per un pronunciamento del tribunale amministrativo regional ...

Come si sa a Napoli i “furbi” non mancano mai e così anche alla Mostra d’Oltremare nella lunga fila ci sarebbero dei furbetti che tentano in ogni modo di farsi vaccinare. Ben 41 persone, infatti, che ...

