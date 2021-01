Nancy Pelosi: 'La complicità dei repubblicani con Trump mette a rischio la democrazia' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono pochi i repubblicani che hanno davvero preso le distanze. E chissà se non si rendono conto della responsabilità che si prendono. La " complicità" dei repubblicani della Camera "mette in pericolo ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono pochi iche hanno davvero preso le distanze. E chissà se non si rendono conto della responsabilità che si prendono. La "" deidella Camera "in pericolo ...

you_trend : ???? #USA: tra poche ore la Camera voterà una risoluzione in cui chiederà ufficialmente a #Pence di applicare il 25°… - Corriere : ???????? La speaker della Camera Nancy Pelosi mette il vicepresidente Mike Pence e i repubblicani davanti a un bivio: 2… - borghi_claudio : Facile profeta... tutti dentro. Al momento arrestati in 53... Attacco a Capitol Hill, arrestati Jake Angeli e l'uo… - marcoranieri72 : RT @giobandnere: Il fratello di Nancy Pelosi incriminato per lo stupro di gruppo di due ragazzine di 11 e 13 anni?? - Doc101Doc : RT @giobandnere: Il fratello di Nancy Pelosi incriminato per lo stupro di gruppo di due ragazzine di 11 e 13 anni?? -