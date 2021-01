Nancy Pelosi alla Cnn: “Pence ricorra al 25esimo emendamento e rimuova Donald Trump. In caso contrario, avviamo l’impeachment” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rimozione dall’incarico attraverso il venticinquesimo emendamento o avvio del procedimento di impeachment: così Nancy Pelosi illustra la strategia ideata per chiamare il presidente in carica Donald Trump a rispondere delle proprie responsabilità per quanto avvenuto mercoledì a Washington. In un’intervista alla Cnn, Pelosi ha spiegato che la Camera dei Rappresentanti di Washington si appresta a tentare di raggiungere l’accordo unanime dei suoi membri su una risoluzione che chiede a Mike Pence e al governo di invocare il 25mo emendamento e rimuovere il presidente. Nel caso in cui il consenso non fosse unanime – il che è molto probabile considerate le resistenze da parte repubblicana – allora il provvedimento verrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rimozione dall’incarico attraverso il venticinquesimoo avvio del procedimento di impeachment: cosìillustra la strategia ideata per chiamare il presidente in caricaa rispondere delle proprie responsabilità per quanto avvenuto mercoledì a Washington. In un’intervistaCnn,ha spiegato che la Camera dei Rappresentanti di Washington si appresta a tentare di raggiungere l’accordo unanime dei suoi membri su una risoluzione che chiede a Mikee al governo di invocare il 25moe rimuovere il presidente. Nelin cui il consenso non fosse unanime – il che è molto probabile considerate le resistenze da parte repubblicana – allora il provvedimento verrebbe ...

