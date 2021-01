Nactoy 2021 - La Hyundai Elantra è North American Car of the Year

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre il Ces si svolge in virtuale i giurati delhanno votato le tre auto dell'annoe. Ad aggiudicarsi il titolo diCar of Theè lacon la nuova generazione della, mentre le altre due categorie - Utility Vehicle e Truck - sono appannaggio della Ford, premiata per la Suv elettrica Mustang Mach-E e per il pick-up F-150. Le tre categorie. Nella categoria riservata alle automobili laha prevalso sulle altre due finaliste, la Nissan Sentra e la Genesis G80. Per quanto riguarda le Suv, invece, la prima Mustang a zero emissioni si è messa davanti alle Genesis GV80 e Land Rover Defender, mentre nel segmento dei pick-up il Ford F-150 ha battuto il campione in carica Jeep ...