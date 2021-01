Musica troppo alta: maxi rissa sul bus tra Ancona e Falconara. Due feriti e denunciati, il terzo scappa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancona - Il volume della radio troppo alto ha acceso la tensione a bordo di un autobus , dove è scoppiata una zuffa fra tre pakistani . Alla fine di un viaggio da brividi per i passeggeri il bilancio ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021)- Il volume della radioalto ha acceso la tensione a bordo di un autobus , dove è scoppiata una zuffa fra tre pakistani . Alla fine di un viaggio da brividi per i passeggeri il bilancio ...

Musica troppo alta: maxi rissa sul bus tra Ancona e Falconara. Due feriti e denunciati, il terzo scappa

ANCONA - Il volume della radio troppo alto ha acceso la tensione a bordo di un autobus, dove è scoppiata una zuffa fra tre pakistani. Alla fine di un viaggio da brividi per i passeggeri ...

