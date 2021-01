Municipio X, Pd: zona Tre Pizzi Bagnolo, fotnature al collasso (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “E’ necessario ricercare insieme agli organi competenti tutte le soluzioni possibili per risolvere definitivamente il problema”. E’ l’accorato appello del consigliere capitolino Giovanni Zannola in merito alla situazione del sistema fognario nella zona di Tre Pizzi Bagnolo, nell’entroterra del X Municipio. La richiesta e’ ufficialmente contenuta in una lettera inviata ad Acea e all’Assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale, nella quale sono spiegate nel dettaglio le ragioni dei gravi disagi subiti dai residenti in concomitanza con i copiosi e frequenti rovesci temporaleschi che causano lo straripamento delle fogne. “Quelli di Acea Ato2 sono meri interventi tampone: il problema e’ strutturale”, tuona Leonardo Di Matteo, della segreteria Pd Roma. L’aspirazione dei liquami con i camion combinati canal-jet, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “E’ necessario ricercare insieme agli organi competenti tutte le soluzioni possibili per risolvere definitivamente il problema”. E’ l’accorato appello del consigliere capitolino Giovanni Zannola in merito alla situazione del sistema fognario nelladi Tre, nell’entroterra del X. La richiesta e’ ufficialmente contenuta in una lettera inviata ad Acea e all’Assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale, nella quale sono spiegate nel dettaglio le ragioni dei gravi disagi subiti dai residenti in concomitanza con i copiosi e frequenti rovesci temporaleschi che causano lo straripamento delle fogne. “Quelli di Acea Ato2 sono meri interventi tampone: il problema e’ strutturale”, tuona Leonardo Di Matteo, della segreteria Pd Roma. L’aspirazione dei liquami con i camion combinati canal-jet, ...

