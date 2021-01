Multicedi | nuove aperture | valorizzazione rete e svolta di Deco' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Caserta, 11 gen. (Adnkronos/Lab) - Migliorare i punti vendita già attivi e proseguire l'ambizioso programma di sviluppo in nuovi territori: questo il duplice obiettivo che si prefigge per il 2021, azienda di Pastorano (Caserta) con una storia pluriennale nel mondo della gdo. A dispetto di un 2020 estremamente difficile per il mondo dell'imprenditoria,ha chiuso l'anno solare appena trascorso con 29in 4 diverse regioni, a dimostrazione di una precisa volontà aziendale di non modificare i piani di sviluppo stabiliti prima dello scoppio della pandemia. Anche per il 2021, è previsto un numero pari di. L'azienda, infatti, punta a ripetere la felice esperienza di sviluppo dell'anno passato, da un lato rafforzando la propria presenza in ...