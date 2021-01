Mostre | Kandinsky nomade e rivoluzionario | il tour online nella mostra del Guggenheim di Bilbao

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un giovane brillantemente avviato alla carriera universitariaRussia di fine Ottocento abbandonò tutto per dedicare la sua intera esistenza all’unica “necessità interiore” davvero irrinunciabile: in nome dell’arte VasilijMosca 1866 – Neuilly-sur-Seine, 1944 rifiutò la cattedra di Dorpat per compiere un salto nel buio, da professore a studente di pittura a Monaco. Colto e progressista in un contesto in bilico tra sogno di modernità, tradizione impolverata e autocrazia zarista,rivoluzionò la pittura come Einstein la scienza e Schönberg la musica. Il suo Cavaliere dal mantello azzurro nel 1903 attraversò l’Europa al galoppo di un cavallo bianco: negli anni della grande esaltazione di Picasso e Marinetti,passò dalla forma al segno dipingendo il suo Primo acquerello astratto; era il ...