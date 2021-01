Mostra d’Oltremare, scoperti 41 “infiltrati” per il vaccino: rispediti a casa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cronaca di Napoli: domenica 10 gennaio 41 persone non aventi diritto si erano “infiltrate” per farsi somministrare il vaccino anti Covid 19 (destinato agli operatori sanitari della Asl Napoli 1). Prosegue la campagna di vaccinazione al Covid Vaccine Center della Mostra d’Oltremare di Napoli. Da venerdì 8 gennaio, il polo fieristico di Fuorigrotta sta accogliendo Leggi su 2anews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cronaca di Napoli: domenica 10 gennaio 41 persone non aventi diritto si erano “infiltrate” per farsi somministrare ilanti Covid 19 (destinato agli operatori sanitari della Asl Napoli 1). Prosegue la campagna di vaccinazione al Covid Vaccine Center delladi Napoli. Da venerdì 8 gennaio, il polo fieristico di Fuorigrotta sta accogliendo

positanonews : Napoli, rinvio per la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare dal 28 al 30 maggio - hashtag24news1 : La ripresa delle vaccinazioni a Napoli è prevista per mercoledì alla Mostra d'Oltremare. Arriva oggi nel primo pome… - MariaRo99325323 : Napoli, furbetti del vaccino. Trovati 41 infiltrati alla Mostra d’Oltremare: cacciati dalla fila… - infoitinterno : Vaccino Covid, operatori sanitari in fila per ore sotto la pioggia alla Mostra d’Oltremare - infoitinterno : LA TESTIMONIANZA / Per il vaccino alla Mostra d’Oltremare ho atteso ore tra caos e gelo -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra d’Oltremare Il Papa Francesco che non c'è sui giornali www.ilsudonline.it