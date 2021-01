Morto Fabio Enzo: l’ex romanista che decise anche un derby (Di lunedì 11 gennaio 2021) È Morto Fabio Enzo, ex calciatore di Roma e Verona, che il 23 ottobre 1966 segnò il primo gol in Serie A in un derby capitolino finito 1-0. Enzo, nativo di Cavallino, provincia di Lecce, si è spento a 74 anni. Il cordoglio del club giallorosso è arrivato via Twitter: “Un tuo gol che decide il derby è qualcosa che non si può descrivere. L’AS Roma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni ’60, e si stringe al dolore dei suoi familiari”. https://t.co/dMHNJBvNh3 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 11, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) È, ex calciatore di Roma e Verona, che il 23 ottobre 1966 segnò il primo gol in Serie A in uncapitolino finito 1-0., nativo di Cavallino, provincia di Lecce, si è spento a 74 anni. Il cordoglio del club giallorosso è arrivato via Twitter: “Un tuo gol che decide ilè qualcosa che non si può descrivere. L’AS Roma piange la scomparsa di, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni ’60, e si stringe al dolore dei suoi familiari”. https://t.co/dMHNJBvNh3 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 11, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

