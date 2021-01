Morcone | perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | la carreggiata era invasa da schiuma bianca

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrosso spavento nella serata di ieri aper un padre e una figlia a bordo della loro Polo. Giunti in località Cuffiano, infatti, l’uomo ha perso ilfinendola sua corsa. A determinare l’incidente, a quanto pare, la presenza sul mantole di una strana, probabilmente dei liquami. Ad accertare quanto accaduto saranno i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso. Il materiale presente insarà analizzato anche dall’Arpac. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per gli occupanti della polo, entrambi comunque soccorsi e trasportati in ospedale per via delle contusioni al braccio, il padre e al collo, la figlia. L'articolo ...