Mondo dello sport sotto choc: il campione è morto d’infarto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calcio francese è sotto shock. È morto a soli 30 anni, Christopher Maboulou calciatore transalpino naturalizzato della Repubblica del Congo con all'attivo anche un passato ad altissimi livelli, nella Ligue 1. Il duttile attaccante, secondo le prime indiscrezioni, è rimasto vittima di un attacco cardiaco accusato durante una partitella tra amici. Ad ufficializzare la triste notizia, ci ha pensato una delle sue ex squadre, ovvero il Bastia attraverso una nota ufficiale. Se n'è andato a soli 30 anni lo sfortunato Christopher Maboulou. Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo rimasto vittima sul terreno di gioco di un attacco cardiaco, mentre era alle prese con una sfida con un gruppo di amici. Il calciatore militava nel Thonon Évian, società calcistica francese con sede a Thonon-les-Bains in Alta Savoia, che aveva deciso di puntare su di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calcio francese èshock. Èa soli 30 anni, Christopher Maboulou calciatore transalpino naturalizzato della Repubblica del Congo con all'attivo anche un passato ad altissimi livelli, nella Ligue 1. Il duttile attaccante, secondo le prime indiscrezioni, è rimasto vittima di un attacco cardiaco accusato durante una partitella tra amici. Ad ufficializzare la triste notizia, ci ha pensato una delle sue ex squadre, ovvero il Bastia attraverso una nota ufficiale. Se n'è andato a soli 30 anni lo sfortunato Christopher Maboulou. Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo rimasto vittima sul terreno di gioco di un attacco cardiaco, mentre era alle prese con una sfida con un gruppo di amici. Il calciatore militava nel Thonon Évian, società calcistica francese con sede a Thonon-les-Bains in Alta Savoia, che aveva deciso di puntare su di ...

