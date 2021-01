MIO Italia, presentato esposto/querela contro il professor Pregliasco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paolo Bianchini, presidente MIO (Movimento Imprese Ospitalità) Italia dichiara: “Oggi (lunedì 11 gennaio) alle ore 11, insieme all’avvocato Pirani, abbiamo depositato alla Procura di Viterbo, un esposto contro il professor Pregliasco, che il 2 Gennaio, parlando evidentemente a titolo personale, ha dichiarato che, per tutto il 2021, ci saremmo dimenticati pranzi e cene fuori in bar e ristoranti, ritenuti – senza alcuna evidenza scientifica che conforti questa tesi- la causa dell’innalzamento del numero dei contagi”. Bianchini specifica: “È inaccettabile che questi virologi gestiscano la comunicazione, nel momento della pandemia, in nome della quale sono state stabilite le chiusure, che stanno distruggendo interi comparti della nostra economia”. “Soprattutto -aggiunge il presidente Mio- non si ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paolo Bianchini, presidente MIO (Movimento Imprese Ospitalità)dichiara: “Oggi (lunedì 11 gennaio) alle ore 11, insieme all’avvocato Pirani, abbiamo depositato alla Procura di Viterbo, unil, che il 2 Gennaio, parlando evidentemente a titolo personale, ha dichiarato che, per tutto il 2021, ci saremmo dimenticati pranzi e cene fuori in bar e ristoranti, ritenuti – senza alcuna evidenza scientifica che conforti questa tesi- la causa dell’innalzamento del numero dei contagi”. Bianchini specifica: “È inaccettabile che questi virologi gestiscano la comunicazione, nel momento della pandemia, in nome della quale sono state stabilite le chiusure, che stanno distruggendo interi comparti della nostra economia”. “Soprattutto -aggiunge il presidente Mio- non si ...

MassimGiannini : La crisi della democrazia in #America parla anche a noi, al ceto politico europeo, agli Sciamani d’Italia ancora co… - patriziaprestip : Con 550.000 vaccinati l’Italia è il primo paese in Europa. Speriamo cessino i gne gne con cui ci hanno ammorbato f… - Affaritaliani : LEGGI ?? Paolo Bianchini, fondatore di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità: 'Nessuna evidenza scientifica tra l… - giuliapremilli : RT @Stragiuse: Ma parlando di scuola: Ogni tanto mi faccio raccontare di nuovo da mio papà, 86 anni, ex maestro elementare, cos'era negli… - conci66aa : RT @a_meluzzi: Sul mio account vengono cancellate centinaia di follower ! È iniziata la grande epurazione! Urgono nuove piattaforme per gar… -

Ultime Notizie dalla rete : MIO Italia Mio Italia, ristoranti e bar denunciano in Procura i virologi televisivi Il Quotidiano del Lazio Chi è Eugene Goodman, il poliziotto eroe che ha salvato la vita dei senatori americani

Il deputato Clyburn sostiene che i ribelli avessero talpe all’interno del Congresso , la collega Boebert diffondeva in diretta la posizione della speaker Pelosi: in mezzo c’è la storia del poliziotto ...

Lino Banfi: "Sento ancora la Fenech ma mia moglie è l'unica donna della mia vita"

Nel corso di una lunga intervista ad Oggi è un altro giorno, Lino Banfi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera sulla sua vita privata ...

Il deputato Clyburn sostiene che i ribelli avessero talpe all’interno del Congresso , la collega Boebert diffondeva in diretta la posizione della speaker Pelosi: in mezzo c’è la storia del poliziotto ...Nel corso di una lunga intervista ad Oggi è un altro giorno, Lino Banfi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua carriera sulla sua vita privata ...