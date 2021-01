Mina Settembre, la nuova fiction di Rai Uno con Serena Rossi: trama (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le prime puntate della nuova serie tv andranno in onda domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le prime puntate dellaserie tv andranno in onda domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

YolBlog : MINA SETTEMBRE - la nuova #serietv su #Rai1 con Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco - silvestrasorber : Mina Settembre: Al via il 17 settembre - _Alessio_88 : Mina Settembre mi ispira #chediociaiuti6 - romagnolismo : Comunque io stavo realizzando proprio ora che in un solo anno avremo in televisione il commissario Ricciardi, Mina… - sacroforti : Anche Mina Settembre mi incuriosisce tantissimo comunque + adoro Serena Rossi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre Mina Settembre, la Fiction su RAI 1 scritta da Maurizio De Giovanni e girata a Napoli Napoli da Vivere Mina Settembre, sulla Rai la nuova fiction girata a Napoli con Serena Rossi: da un’idea di Maurizio De Giovanni

Rai 1 parla sempre più napoletano. Dopo il successo dell''Amica Geniale' e quello recente di 'Natale in Casa Cupiello', la prossima settimana andrà in onda una nuova fiction ambientata nella città par ...

L’Amica Geniale 3 si gira in Piazza Dante: sarà ripulita dai graffiti e riportata agli anni ’70

L’Amica Geniale 3 si gira in piazza Dante, al centro storico di Napoli. La location sarà nell’emiciclo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, che sarà completamente ripulito dai graffiti. La pia ...

Rai 1 parla sempre più napoletano. Dopo il successo dell''Amica Geniale' e quello recente di 'Natale in Casa Cupiello', la prossima settimana andrà in onda una nuova fiction ambientata nella città par ...L’Amica Geniale 3 si gira in piazza Dante, al centro storico di Napoli. La location sarà nell’emiciclo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, che sarà completamente ripulito dai graffiti. La pia ...