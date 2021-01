Mille migranti abbandonati a -20 gradi sulle alture della Bosnia: la tragedia umanitaria a un passo da noi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Senza acqua, senza elettricità, senza servizi igienici e con temperature che facilmente possono sfiorare i -20 gradi centigradi: è questa la grave condizione in cui versano gli sfollati (tutti uomini, richiedenti asilo, provenienti per lo più da Pakistan e Afghanistan) che da quasi 20 giorni sono bloccati nel nord della Bosnia. Lo scorso 23 dicembre, il campo profughi di Lipa, nella città Bosniaca nordoccidentale di Biha?, nel cantone di Una-Sana, è stato distrutto da un incendio in circostanze ancora da chiarire. Da allora, un migliaio di persone, che hanno tra i 19 e i 60 anni sono rimaste senza alloggio e senza nulla. Il campo di Lipa è molto vicino al confine con la Croazia e da lì le persone migranti cercano solitamente di entrare in Unione Europea. “Nelle ultime due settimane, ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Senza acqua, senza elettricità, senza servizi igienici e con temperature che facilmente possono sfiorare i -20centi: è questa la grave condizione in cui versano gli sfollati (tutti uomini, richiedenti asilo, provenienti per lo più da Pakistan e Afghanistan) che da quasi 20 giorni sono bloccati nel nord. Lo scorso 23 dicembre, il campo profughi di Lipa, nella cittàca nordoccidentale di Biha?, nel cantone di Una-Sana, è stato distrutto da un incendio in circostanze ancora da chiarire. Da allora, un migliaio di persone, che hanno tra i 19 e i 60 anni sono rimaste senza alloggio e senza nulla. Il campo di Lipa è molto vicino al confine con la Croazia e da lì le personecercano solitamente di entrare in Unione Europea. “Nelle ultime due settimane, ...

Carmela_oltre : RT @EzioSavasta: #RottaBalcanica - Campo in #Bosnia, distrutto da un incendio, mille #migranti cercano di sopravvivere al gelo e tornano co… - rarimani : RT @EzioSavasta: #RottaBalcanica - Campo in #Bosnia, distrutto da un incendio, mille #migranti cercano di sopravvivere al gelo e tornano co… - K_FITERMANN : RT @EzioSavasta: #RottaBalcanica - Campo in #Bosnia, distrutto da un incendio, mille #migranti cercano di sopravvivere al gelo e tornano co… - sudeepkhatri : RT @EzioSavasta: #RottaBalcanica - Campo in #Bosnia, distrutto da un incendio, mille #migranti cercano di sopravvivere al gelo e tornano co… - fabio_tringali : RT @EzioSavasta: #RottaBalcanica - Campo in #Bosnia, distrutto da un incendio, mille #migranti cercano di sopravvivere al gelo e tornano co… -