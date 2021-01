(Di lunedì 11 gennaio 2021) In Eurolega altra sfidaperche dopo il pesantissimo successo sul parquet del Real Madrid affronta ilin una gara che potrebbe essere fondamentale in ottica playoff visto che la squadra di Ponsarnau con un record di 10-8 è nel gruppo cheun posto ai quarti di finale.oltre alla InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

OlimpiaMI1936 : ??A causa della mancata riapertura dell’aeroporto di Madrid, l’Olimpia si è trasferita nella serata di domenica a V… - infobetting : Milano-Valencia, l’AX cerca una nuova vittoria contro un’avversaria spagnola - Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: Domani una gara chiave nella lotta playoff: le parole del coach biancorosso della vigilia #AXMVAL #Euroleague https://… - fabiocavagnera : Domani una gara chiave nella lotta playoff: le parole del coach biancorosso della vigilia #AXMVAL #Euroleague - OlimpiaMiNews : Domani una gara chiave nella lotta playoff: le parole del coach biancorosso della vigilia #AXMVAL #Euroleague -

Fermi per neve i voli da Madrid, l’Olimpia raggiunge Valencia in treno in attesa di decollare verso casa, dove martedì dovrebbe affrontare proprio gli spagnoli in Eurolega ...Una violenta bufera di neve sta colpendo le Spagna. Queste immagini arrivano dal centro di Madrid dove sono previsti fino a 20 cm di neve. Tre persone sono morte, le strade intorno alla capitale sono ...