Milano, studenti in protesta: "Basta dad, riaprite le scuole superiori" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gennaio 2021 - Giornata di protesta per gli studenti in tutta Italia contro il rinvio della riapertura delle scuole e il proseguimento della didattica a distanza. A Milano , sotto Regione ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gennaio 2021 - Giornata diper gliin tutta Italia contro il rinvio della riapertura dellee il proseguimento della didattica a distanza. A, sotto Regione ...

Tg3web : La Lombardia non è tra le tre regioni nelle quali oggi studenti e studentesse delle superiori tornano sui banchi. A… - AleToraldo : @AlfonsoFuggetta Ha ragione e la cosa strana è che un personaggio come De Masi ha iniziato a parlare di Telelavoro… - GiancarloGarci6 : RT @GeaPilato: Io sto con gli studenti. Io sto con la scuola in presenza. #IoStoConAzzolina - Giuly0013 : RT @GeaPilato: Io sto con gli studenti. Io sto con la scuola in presenza. #IoStoConAzzolina - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, protesta davanti a Palazzo Lombardia contro la Dad. Assemblea organizzata a #Milano dalla Rete degli studenti. '… -