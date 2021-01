Milano, sfregia il volto dell’amico. Il PM: “È sofferenza da lockdown” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una storia triste e dai particolari agghiaccianti è quella che riguarda due ragazzini di 14 e 17 anni di Milano. La giovane è arrivata in pronto soccorso con dei tagli sul viso simili al ghigno di Joker in Batman (film da cui hanno probabilmente preso spunto), e al personale sanitario avrebbero, in un primo momento, raccontato di essere stati aggrediti in strada. Solo in un secondo momento avrebbero poi ammesso di essersi inflitti i tagli a vicenda, in quella che il 17enne ha definito una “prova di dolore”. Il Pm commenta l’accaduto con rammarico. “Si tratta di due ragazzi sofferenti, che vanno aiutati. L’associazione con Joker è deleteria, si tratta di spinte autolesionistiche che ci sono sempre state tra i ragazzi e che in generale possono essere anche acuite dal lockdown, di ferite che qua sono evidenti e che spesso i ragazzi si fanno in ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una storia triste e dai particolari agghiaccianti è quella che riguarda due ragazzini di 14 e 17 anni di. La giovane è arrivata in pronto soccorso con dei tagli sul viso simili al ghigno di Joker in Batman (film da cui hanno probabilmente preso spunto), e al personale sanitario avrebbero, in un primo momento, raccontato di essere stati aggrediti in strada. Solo in un secondo momento avrebbero poi ammesso di essersi inflitti i tagli a vicenda, in quella che il 17enne ha definito una “prova di dolore”. Il Pm commenta l’accaduto con rammarico. “Si tratta di due ragazzi sofferenti, che vanno aiutati. L’associazione con Joker è deleteria, si tratta di spinte autolesionistiche che ci sono sempre state tra i ragazzi e che in generale possono essere anche acuite dal, di ferite che qua sono evidenti e che spesso i ragazzi si fanno in ...

