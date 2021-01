Milan-Torino, Giampaolo: “Coppa Italia da rispettare, ma turnover necessario” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il mio primo pensiero è quello di essere competitivi, poi faremo la conta su chi sta bene e su chi ha bisogno di recuperare. Per noi si tratta della quarta partita in pochi giorni quindi qualcosa cambierà per forza”. Marco Giampaolo si ritrova di nuovo a dover presentare la vigilia di un Milan-Torino. Dopo la sfida di campionato, infatti, appena tre giorni dopo è la volta degli ottavi di finale di Coppa Italia e l’abruzzese sembra propenso a fornire minutaggio a chi ne ha avuto di meno: “Belotti stanco? Vediamo come sta, deciderò domani se dargli un turno di riposo. Purtroppo su Baselli non ho nessun riferimento perché non ha giocato amichevoli o partite però è possibile che domani gli conceda un determinato minutaggio, poi ci sarà da capire chi far giocare la successiva contro lo Spezia come play, ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il mio primo pensiero è quello di essere competitivi, poi faremo la conta su chi sta bene e su chi ha bisogno di recuperare. Per noi si tratta della quarta partita in pochi giorni quindi qualcosa cambierà per forza”. Marcosi ritrova di nuovo a dover presentare la vigilia di un. Dopo la sfida di campionato, infatti, appena tre giorni dopo è la volta degli ottavi di finale die l’abruzzese sembra propenso a fornire minutaggio a chi ne ha avuto di meno: “Belotti stanco? Vediamo come sta, deciderò domani se dargli un turno di riposo. Purtroppo su Baselli non ho nessun riferimento perché non ha giocato amichevoli o partite però è possibile che domani gli conceda un determinato minutaggio, poi ci sarà da capire chi far giocare la successiva contro lo Spezia come play, ...

