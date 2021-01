Milan, senti Saelemaekers: “Ibrahimovic? Certe volte ci offende ma quando parla…” (Di lunedì 11 gennaio 2021) C'è spazio anche per alcuni passaggi su Zlatan Ibrahimovic nel corso dell'intervista ai microfoni di La Dernière Heure, da parte del centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers. Il classe 1999 ha parlato delle motivazioni e degli stimoli che lo svedese trasmette a tutto il gruppo rossonero. Spesso anche con modi non proprio cordiali..."Cosa posso dire su Ibrahimovic? È facile, ce l'ho davanti tutti i giorni. A 39 anni viene a Milanello tutti i giorni, lavora come un matto ed è lui che ci vince le partite nei fine settimana", ha dichiarato il belga. "Questo è un esempio. A volte con noi è un po' offensivo (ride, ndr). Siamo una squadra che non è abituata ad essere in cima alla classifica negli ultimi anni. Avere qualcuno che sa tutto questo è importante. Se urla, vuol dire che c'è un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) C'è spazio anche per alcuni passaggi su Zlatannel corso dell'intervista ai microfoni di La Dernière Heure, da parte del centrocampista delAlexis. Il classe 1999 ha parlato delle motivazioni e degli stimoli che lo svedese trasmette a tutto il gruppo rossonero. Spesso anche con modi non proprio cordiali..."Cosa posso dire su? È facile, ce l'ho davanti tutti i giorni. A 39 anni viene aello tutti i giorni, lavora come un matto ed è lui che ci vince le partite nei fine settimana", ha dichiarato il belga. "Questo è un esempio. Acon noi è un po' offensivo (ride, ndr). Siamo una squadra che non è abituata ad essere in cima alla classifica negli ultimi anni. Avere qualcuno che sa tutto questo è importante. Se urla, vuol dire che c'è un ...

infoitsport : Milan, senti Kessie: 'Mi sento un leader. Scudetto? Il campionato si gioca per vincere' - _Masticazzi_ : @robsacid Lui usa queste del milan ahahah! Senti tiragliele vai al cinese a prendere quelle che sembrano dell’iphon… - Nives_Chiara : @PERTE346530971 @Gazzetta_it @juventusfc Senti Luca io non offendo nessuno ma un titolo del genere è vergognoso. Il… - Nico82403850 : @beppeziobergomi Ciao zio, senti mi hanno detto che in Milan-Torino hanno assegnato un rigore inesistente al Milan… - MiVisda : @irepoc85 @GarauPina Come mai il Milan?Senti più la rivalità con la Roma o la Lazio? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Milan, senti Kessie: "Mi sento un leader. Scudetto? Il campionato si gioca per vincere" TUTTO mercato WEB Milan, Kessiè: “Rigori? Quando ritornerà Ibra faremo così…”

Rigorista Milan, Kessiè svela con il rientro in campo di Ibrahimovic a chi toccherà presentarsi dal dischetto tra i due. Clicca qui per scoprirlo.

Dea, senti l’ex Kessie: “Mi sento un leader. Il campionato? Si gioca per vincere”

L’ex atalantino Franck Kessie ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset su Italia Uno Di seguito un estratto delle dichiarazioni in tv dell’ex nerazzurro Kessie: “Sono qui ...

Rigorista Milan, Kessiè svela con il rientro in campo di Ibrahimovic a chi toccherà presentarsi dal dischetto tra i due. Clicca qui per scoprirlo.L’ex atalantino Franck Kessie ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset su Italia Uno Di seguito un estratto delle dichiarazioni in tv dell’ex nerazzurro Kessie: “Sono qui ...