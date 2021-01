Milan, Pioli: "Coppa Italia importante, dobbiamo provare ad arrivare in fondo. Ibra con il Torino avrà minuti" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tecnico rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Torino in programma domani sera. Leggi su 90min (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tecnico rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara dicontro ilin programma domani sera.

ZZiliani : Chi ironizza sui molti rigori fischiati al Milan non vuol vedere e riconoscere l’impressionante varietà e continuit… - DiMarzio : #Pioli recupera Tonali e Diaz. Turnover per i rossoneri: le possibili scelte in vista di #MilanTorino di… - FBiasin : Siamo abituati a giudicare le squadre per le singole sconfitte, ma la cosa più importante per valutare la 'consiste… - LukeRedblack : RT @SkySport: Milan-Torino, Pioli: 'Proveremo a vincere la Coppa Italia, Ibra avrà minutaggio' - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Milan-Torino, Pioli: 'Proveremo a vincere la Coppa Italia, Ibra avrà minutaggio' -