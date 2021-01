Milan, le scelte di Pioli per la Coppa Italia: chi gioca e chi no (Di lunedì 11 gennaio 2021) Peppe Di Stefano fa il punto sul Milan in vista della gara di martedì, valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha così parlato dell’allenamento odierno in vista del match di domani sera valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino: «Allenamento in corso oggi, colazione e pranzo obbligatori in gruppo assieme alla presenza di Maldini, Massara e Gazidis a Milanello. Domani giocheranno non solo i titolari ma anche quel gruppo di giocatori meno utilizzato che potrebbe trovare proprio nella Coppa Italia la propria occasione di giocare con continuità. Non credo ci sarà Ibra, giocherà Leao che è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Peppe Di Stefano fa il punto sulin vista della gara di martedì, valevole gli ottavi di finale dicontro il Torino Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha così parlato dell’allenamento odierno in vista del match di domani sera valevole gli ottavi di finale ditrae Torino: «Allenamento in corso oggi, colazione e pranzo obbligatori in gruppo assieme alla presenza di Maldini, Massara e Gazidis aello. Domani giocheranno non solo i titolari ma anche quel gruppo ditori meno utilizzato che potrebbe trovare proprio nellala propria occasione dire con continuità. Non credo ci sarà Ibra, giocherà Leao che è ...

