Milan | il Liverpool di Klopp dà la caccia a un rossonero

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il difensore Mateo Musacchio potrebbe lasciare ilper trasferirsi in Premier League: ci pensa ildi JurgenLaal difensore delpotrebbe colpire il: Jurgenha aggiunto alla sua lista un difensore di Stefano Pioli, Matteo Musacchio. Il difensore argentino vive ormai ai margini da diverso tempo. Le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?????????????? Dall'Inghilterra: #Milan, occhio al #Liverpool ?? #Klopp punta un difensore di #Pioli - Pirichello : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Il #Liverpool pensa a #Musacchio - IAmBaraaa : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Il #Liverpool pensa a #Musacchio - Andreee_22__ : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Il #Liverpool pensa a #Musacchio - Cristoincroce1 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Il #Liverpool pensa a #Musacchio -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Liverpool

CALCIOMERCATO MILAN NEWS - Incredibile, ma vero. Il Liverpool cerca un difensore e pensa anche a Musacchio, in uscita dal Milan. Le ultime.Il Liverpool è alla ricerca di un difensore centrale e per questo sta valutando, secondo il Daily Mail, sei giocatori che sono in scadenza il prossimo 30 giugno e che quindi potrebbero ...