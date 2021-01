Milan, Duarte in uscita: i dettagli dell’offerta del Basaksehir (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calciomercato Milan: Leo Duarte vicino all’addio. L’Istanbul Basaksehir ha chiesto in prestito secco il difensore brasiliano Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Leo Duarte sarebbe in procinto di lasciare il Milan. Il difensore brasiliano è finito nel mirino del Basaksehir, che ha avanzato una proposta di prestito secco alla società rossonera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calciomercato: Leovicino all’addio. L’Istanbulha chiesto in prestito secco il difensore brasiliano Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Leosarebbe in procinto di lasciare il. Il difensore brasiliano è finito nel mirino del, che ha avanzato una proposta di prestito secco alla società rossonera. Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? Leo Duarte lascia il #Milan e va in Turchia. Sarà un nuovo difensore dell'#IBFK Istanbul Basaksehir @TuttoMercatoWeb #Transfers - AntoVitiello : Cessione in prestito #Duarte #Milan - AntoVitiello : Manifestazioni d'interesse per #Duarte e #Conti. Per il brasiliano offerte dall'estero. Confermato l'arrivo in Ital… - atmilan1899 : #Milan, si sblocca il mercato: #Duarte pronto a partire. Le ultime novità su #Meité - gi0de : RT @Thankilpin: Se il #Milan lascia andare Duarte significa che per il difensore è fatta. Non so per chi ma è fatta. Parere mio ovviamente -