Milan, Conti tra Coppa Italia e addio: si muove il Parma (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Conti seguito dal Parma ma Stefano Pioli sta pensando di affidargli una maglia da titolare domani sera in Milan Torino in Coppa Italia Andrea Conti negli ultimi giorni sembra aver nuovamente riacceso l'interesse del Parma nei suoi confronti, come riportato da La Gazzetta dello Sport. La società ducale già l'anno scorso era stata in procinto di acquistare il terzino Italiano che recentemente è guarito dall'ennesimo infortunio. E proprio un parmigiano doc come Stefano Pioli domani potrebbe concedere ad Andrea Conti l'occasione di mostrarsi nuovamente con la maglia da titolare del Milan a San Siro contro il Torino per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

