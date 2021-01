Milan, Alberto Zaccheroni e il sogno scudetto: ”Ecco i segreti della squadra di Pioli. Maldini dirigente? Ho la mia idea” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alberto Zaccheroni , l'ex allenatore del Milan che passò alla storia per avere guidato la squadra rossonera alla vittoria del campionato di Seria A nel 1999, ha voluto esprimere la sua valutazione in merito alle situazione attuale in seno alla compagine di Stefano Pioli.VIDEO Milan-Torino, Pioli e le lacrime di Tonali: “Tutto sulle sue condizioni”Milan in testa alla classifica con 40 punti in 17 giornate e sembra volersi prendere il largo provando a staccare Inter e Roma.Intervenuto ai microfoni del format in onda sulle frequenza di Radio 24, ‘Tutti Convocati’ Zaccheroni ha dichiarato: “Il Milan di Pioli fa risultati da una vita, non è un caso. Hanno tutti gamba, soprattutto a centrocampo e in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021), l'ex allenatore delche passò alla storia per avere guidato larossonera alla vittoria del campionato di Seria A nel 1999, ha voluto esprimere la sua valutazione in merito alle situazione attuale in seno alla compagine di Stefano.VIDEO-Torino,e le lacrime di Tonali: “Tutto sulle sue condizioni”in testa alla classifica con 40 punti in 17 giornate e sembra volersi prendere il largo provando a staccare Inter e Roma.Intervenuto ai microfoni del format in onda sulle frequenza di Radio 24, ‘Tutti Convocati’ha dichiarato: “Ildifa risultati da una vita, non è un caso. Hanno tutti gamba, soprattutto a centrocampo e in ...

