Migranti | Sea watch | ' morto bimbo rimasto cinque giorni in balia del mare e del gelo' **

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "indele delfra le braccia della sua mamma prima dell'intervento tardivo, stamattina, delle autorità tunisine: così nel Mediterraneo èun altro bambino. #Sea4, bloccata nel porto di Palermo, aveva ricevuto un Navtex per questo caso". E' la denuncia, su Twitter, di Sea

badkiki1 : @Giusepp18925758 @bangladello @JeorgVanZap @matteosalvinimi Guardi, c'è il precedente della Sea Watch,quando la Cor… - Profilo3Marco : RT @panorama_it: Tornano in mare, rinnovate grazie a generosi finanziamenti, le navi che trasportano i migranti in Italia. Intanto, le inch… - GiovanniTizian : RT @DomaniGiornale: Prosegue il “Diario di bordo” dalla #SeaWatch 4, la nave dell’omonima Ong. Oggi vi riportiamo la testimonianza di Gior… - Mariate48641882 : RT @DomaniGiornale: Prosegue il “Diario di bordo” dalla #SeaWatch 4, la nave dell’omonima Ong. Oggi vi riportiamo la testimonianza di Gior… - lauragrossi50 : RT @DomaniGiornale: Prosegue il “Diario di bordo” dalla #SeaWatch 4, la nave dell’omonima Ong. Oggi vi riportiamo la testimonianza di Gior… -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti Sea

SardiniaPost

Il suo nome è Moonbird e da giugno 2020 ha effettuato 47 missioni avvistando 2400 persone in mare. A pilotarlo c'è anche Pascal Stadelmann ...Il titolo dell’opera allude alle vite perse in mare dai migranti che hanno cercato di raggiungere l’Europa negli ultimi anni. Il messaggio politico sotteso in questi dipinti ad olio che riprendono le ...