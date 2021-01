Migliori offerte gas gennaio 2021 | le tariffe del mese

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) È appena iniziato un nuovo anno e l’inverno, quello vero, sembra alle porte. Si parla di Burian, di orso siberiano, si ricordano perfino le nevicate storiche, ma quel che sembra ormai certo è che farà molto freddo. Ci aspetta dunque un inverno di tutto rispetto, “originale” oseremmo dire, dopo quelli riscaldati degli ultimi anni. E dunque c’è il rischio che saremo attaccati al termosifone per scacciare via il freddo. In ogni caso può essere utile dare uno sguardo a quello che ci propone il panorama dellegas per: un’opportunità ulteriore per conoscere le compagnie del mercato libero e i loro pacchetti tariffari, poiché in vista del 2022 dovremo iniziare a pensare di fare una scelta, visto il prossimo addio al mercato tutelato. LEGGI ANCHE – Risparmiare con il riscaldamento: come ...