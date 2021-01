(Di lunedì 11 gennaio 2021) Da domani e fino a domenica 17 gennaio lapolitana di Torino chiuderàmente alle 22, con ultima partenza da Fermi alle 21.10 e daalle 21.35. questo per permettere i. Nel corsosettimana infatti verranno ultimati i collegamenti tra la nuovain costruzione e quella già in funzione e verranno effettuate le prove dinamiche con la movimentazione dei treni. L’anticipoalle ore 22 è previsto anche dal 15 febbraio al 26 marzo per il completamento e il collaudo degli impianti, l’installazionesegnaletica di galleria e il completamento delle prove di movimentazione dei ...

nuovasocieta : Metro, chiusura anticipata per i collaudi della tratta Lingotto-Bengasi - cristian_polce : RT @giobandnere: Oggi incontro tra Zingaretti e Bergoglio E senza mascherina... Ma al tg si sono affrettati a dire 'Però hanno il distanzia… - BroglieRebecca : RT @giobandnere: Oggi incontro tra Zingaretti e Bergoglio E senza mascherina... Ma al tg si sono affrettati a dire 'Però hanno il distanzia… - Elisa34012803 : RT @giobandnere: Oggi incontro tra Zingaretti e Bergoglio E senza mascherina... Ma al tg si sono affrettati a dire 'Però hanno il distanzia… - jabbaTM : RT @giobandnere: Oggi incontro tra Zingaretti e Bergoglio E senza mascherina... Ma al tg si sono affrettati a dire 'Però hanno il distanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro chiusura

Fanpage.it

Proprio per consentire le attività per la messa in esercizio, da domani a domenica 17 gennaio la chiusura della metro sarà anticipata alle ore 22, con ultima partenza da Fermi alle 21.10 e da Lingotto ...fucecchio. La befana ha portato una calza piena di disagi per alcuni abitanti di via delle Fornaci, sulle colline di Fucecchio al confine con Cerreto Guidi. Nella serata dell’Epifania, infatti, si è v ...