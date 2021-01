Meteo Roma: previsioni per martedì 12 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio, ampie schiarite nelle ore pomeridiane. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +1°C e +9°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 12 gennaio Nuvolosità irregolare al mattino su tutto il Lazio con tempo asciutto, maggiori aperture al pomeriggio specie sulla costa; in serata il tempo si manterrà stabile sempre però con molte nubi diffuse. Meteo Italia: previsioni per martedì 12 gennaio Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati su tutti i settori. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite con tempo asciutto, locali nevicate solo sulle Alpi di confine fino a bassa quota. In ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio, ampie schiarite nelle ore pomeridiane. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.Lazio:per12Nuvolosità irregolare al mattino su tutto il Lazio con tempo asciutto, maggiori aperture al pomeriggio specie sulla costa; in serata il tempo si manterrà stabile sempre però con molte nubi diffuse.Italia:per12Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati su tutti i settori. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite con tempo asciutto, locali nevicate solo sulle Alpi di confine fino a bassa quota. In ...

