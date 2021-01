Meteo Italia verso il 26 gennaio | FREDDO non demorde e GELO in agguato

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Che piaccia o non piaccia, i modelli matematici continuano ad arrancare. Difficile, utilizzando solamente questi strumenti, riuscire a stilare un trendclimatico affidabile. Diciamo che ad oggi, stante la ridistribuzione barica continentale ormai in atto, possiamo affermare che l’si troverà in bilico tra l’Alta Pressione delle Azzorre e imponenti discese d’aria fredda o comunque ulteriori accelerazioni invernali. Alta delle Azzorre che tornerà ad affacciarsi sull’Europa occidentale, provando a cogliere delle opportunità meridiane in direzione di Groenlandia e Islanda. Da monitorare il grandell’Europa orientale, difatti appena ad est delle nostre regioni si accumulerà un’ingente quantità d’aria gelida i cui effetti potrebbero propagarsi – più o meno ...