METEO Italia. Tra anticiclone e FREDDO ARTICO. Dal weekend clima rigido (Di lunedì 11 gennaio 2021) METEO SINO AL 17 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia resta ancora alle prese con una circolazione depressionaria, che comporta vivace instabilità al Centro-Sud. La traslazione verso est del vortice ciclonico ha riportato l’aria moderatamente fredda fin verso il Meridione, con temperature in netto calo dopo l’intensa fiammata africana del weekend che aveva causato caldo anomalo soprattutto in Sicilia. Dato il flusso FREDDO, non mancano nevicate fino a quote localmente collinari lungo la dorsale appenninica, specie lungo il medio versante adriatico. Il METEO fortemente dinamico si confermerà anche nei prossimi giorni, ma con una novità rappresentata dal tentativo dell’anticiclone di portarsi con il suo bordo orientale sull’Italia. L’instabilità si porterà ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021)SINO AL 17 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’resta ancora alle prese con una circolazione depressionaria, che comporta vivace instabilità al Centro-Sud. La traslazione verso est del vortice ciclonico ha riportato l’aria moderatamente fredda fin verso il Meridione, con temperature in netto calo dopo l’intensa fiammata africana delche aveva causato caldo anomalo soprattutto in Sicilia. Dato il flusso, non mancano nevicate fino a quote localmente collinari lungo la dorsale appenninica, specie lungo il medio versante adriatico. Ilfortemente dinamico si confermerà anche nei prossimi giorni, ma con una novità rappresentata dal tentativo dell’di portarsi con il suo bordo orientale sull’. L’instabilità si porterà ...

